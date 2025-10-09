Vrishabh Tarot Rashifal 9 October 2025: नई नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं, संपत्ति खरीदने के बारे में सोच सकते हैं

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Nine of swords

आपकी कोई महिला मित्र इस समय काफी बुरे दौर से गुजर सकती हैं. इस समय वह आपको मदद के लिए कह सकती हैं. जब आप उनकी स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे. तो आप आएंगे की स्थितियां इतनी अधिक जटिल नहीं है. जितना की आपकी महिला मित्र ने उनको अपनी सोच में बना लिया है. आप दोनों मिलकर इन परिस्थितियों की जटिलता को कम कर उनको इससे बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे. थोड़ा समय लग सकता है. पर आपकी ये मदद उनको बेहतर महसूस कराएगी.

कार्यक्षेत्र में किसी नए व्यक्ति के आगमन से सभी लोगों के व्यवहार में बदलाव नजर आ सकता है. इस समय छोटी-छोटी बातों पर कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है. सभी लोगों के व्यवहार में एक दूसरे के प्रति गुस्से की भावना आ सकती है. जरा सी भी गलती पर उसे सुधारने की जगह सभी एक दूसरे को उस गलती के लिए दोषी ठहरने का प्रयास कर रहे हैं. हो सकता हैं कि आप कार्यक्षेत्र से कुछ समय का अवकाश लेने पर विचार कर रहे हो. इस बीच कि आप किसी नई नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: बागवानी करते समय किसी औजार से लग सकती हैं. खून निकलने की स्थिति में चिकित्सक से परामर्श जरूर लें.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के कहने पर आप किसी ऐसे संपत्ति को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. जो कि किसी विवाद में हो. इस समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें. और सामने वाले को ना कह दें.

रिश्ते: यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके साथ अपनेपन का व्यवहार करें. और बार-बार आपके प्रति खुद को समर्पित बताने की कोशिश करें. तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें.

---- समाप्त ----