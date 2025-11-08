scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 8 November 2025: वृषभ राशि वाले किसी से न लें उधार का पैसा, ईर्ष्या की स्थिति हो सकती है उत्पन्न

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 8 November 2025: इस समय यदि आपका आपकी प्रिय के साथ किसी तरह की किसी तरह का तर्क वितर्क हो रहा हैं. तो बेहतर होगा कि आप अभी इस समय शांत रहे.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Five of swords 

कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति के चलते आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं. किसी की ईर्ष्या और जिद्द के कारण आपको कुछ परेशानियां उठाना पड़ सकती हैं. सामने वाले को हराने के लिए आप साम, दाम, दंड और भेद का सहारा लेते हुए कार्यों को अनैतिक ढंग से पूरा कर सकते हैं.हो सकता हैं, कि गलत तरीके से मिली जीत भविष्य में आपको दुःख और निराशा प्रदान करें. भले ही आप इस मुगालते में रहें, कि आपकी जीत हुई हैं. किंतु वास्तविक रूप से ये आपकी हार होगी. इस समय यदि आपका आपकी प्रिय के साथ किसी तरह की किसी तरह का तर्क वितर्क हो रहा हैं.तो बेहतर होगा कि आप अभी इस समय शांत रहे. अगर आप इस समय किसी भी तरह के बहस में सामने वाले के साथ पड़ेंगे. तो हो सकता है कि सामने वाला आपको आपसे दूर चला जाएं. कार्य क्षेत्र में किसी योजना को लेकर आपकी उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है. हो सकता हैं, कि मतभेद इतना गहरा हो जाएं. कि आप यह महसूस करें, कि अपने कदम आगे क्यों बढ़ा दिए. वरना यह स्थिति पैदा ही नहीं होती.

स्वास्थ्य: खानपान को लेकर सावधानी रखें. बाहर का खाना और समय पर खाना ना खाना आपके पाचन को खराब कर सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी से उधार लिया गया पैसा आप वक्त पर वापस नहीं दे रहे हैं. इससे सामने वाला आपसे काफी नाराज हो सकता है.

रिश्ते: अपने करीबी रिश्तों में विश्वास बनाए रखें.

---- समाप्त ----
