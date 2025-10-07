Vrishabh Tarot Rashifal 7 October 2025: आर्थिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, छोटा निवेश करेंगे

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Judgement

किसी के साथ किए गए बुरे कार्य का प्रतिफल इस समय आपको मिल सकता हैं. हो सकता हैं,कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ जो भी अच्छाई की हो. अपने उसके बदले उसको अपमान और घृणा ही दी हो. कार्य क्षेत्र में आपके किसी कार्य की विफलता के चलते आपके उच्च अधिकारी आपको सभी लोगों के सामने डांट सकते हैं. इससे आपको काफी शर्मिंदगी महसूस होगी.

इस समय आप दुविधा में हैं,कि आप नई नौकरी की तलाश करें या इसी नौकरी में रहते हुए अपने कार्य को सफलता तक ले जाएं. कुछ समय से आपका स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा है. किंतु कार्य की अधिकता के चलते आप इस बात पर नजर अंदाज कर रहे हैं. आपको स्वास्थ्य के मामले में सजग रहने की जरूरत है. किसी छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. कम लागत पर शुरू किया गया व्यवसाय अभी धीमी गति से आगे बढ़ता नजर आ रहा हैं. आपको पूर्ण विश्वास हैं,कि कुछ समय पश्चात इसकी गति जरूर तेज होगी. संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं. उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे.

स्वास्थ्य: इस समय स्वास्थ्य के मामले में सजग रहने की जरूरत है. कोई पुरानी बीमारी के पुनः उभरने की आशंका हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य बनी हुई है. अपने किसी छोटे निवेश में रुचि ले सकते हैं.

रिश्ते: किसी मित्र के यहां उत्सव में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जिसकी व्यावसायिक समझ बहुत अच्छी हो.

---- समाप्त ----