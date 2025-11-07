scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 7 November 2025: वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो सकती है उन्नति, हर समस्या का मिलेगा समाधान

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 7 November 2025: जल्द ही आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता हैं. जो कला प्रेमी, उदार हृदय और कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ ही अपनी कुशाग्र बुद्धि से भविष्य को माफ कर कदम बढ़ाने की योग्यता रखता हो.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- King of cups 

इस समय कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी के आने से वातावरण में काफी बदलाव आ सकते हैं. आने वाला अधिकारी काफी सख्त और प्रभावशाली हो सकता हैं. इसलिए सभी लोगों के बीच तनाव हो सकता हैं. संकट के समय शांति से काम लेना, शक्ति की बजाय नीति से काम लेना आवश्यक हैं.  जल्द ही आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता हैं.  जो कला प्रेमी, उदार हृदय और कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ ही अपनी कुशाग्र बुद्धि से भविष्य को माफ कर कदम बढ़ाने की योग्यता रखता हो.  यह व्यक्ति आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता हैं.  इसकी सलाह से आप अपने कार्यों में आ रही समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेंगे. उसकी निर्णायक सलाह एवं मार्गदर्शन आपकी उन्नति में काफी लाभदायक साबित होगी.  कुछ कर गुजरने का जोश जितनी जल्दी अंदर से पनपता हैं,उतनी ही जल्दी ठंडा भी पड़ जाता हैं. अपनी इस आदत को बदलने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: गलत औषधि के सेवन से हाथ पांव में सूजन हो सकती हैं. चिकित्सक उस दवाई का असर कम करने के लिए इंजेक्शन दे सकता हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र की परेशानी के समय पैसे से मदद कर सकते हैं.  यह धनराशि थोड़ी अधिक हो सकती है.  

रिश्ते: परिवार के साथ अपने बनते बिगड़ते रिश्तों को अब सही तरह से सुधारने का प्रयास कर सकते हैं.  जल्द ही परिवार के लिए कुछ खरीदारी कर करेंगे. 

