Vrishabh Tarot Rashifal 7 February 2026: यात्रा पर जा सकते हैं, झगड़े में न उलझे

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Strength

कई बार बुराई के रास्ते अच्छाई से ज्यादा आकर्षक नज़र आते है.ऐसी ही स्थिति में खुद को घिरता हुआ अनुभव कर सकते है.इस समय इस रास्ते से दूर रहने की हिम्मत जुटा सकते है.कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते है.जो आगे चलकर अच्छे प्रतिफल लेकर आयेंगे.ऐसा आपको विश्वास है. कार्यों को समय पर पूरा करेंगे.परिवार के सदस्यों की जरूरत को समझें.कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी.जिनसे काफी समय बाद मिलना हो रहा है.नौकरी से जुड़े किसी मामलों में किसी भरोसेमंद मित्र से सलाह कर सकते है.

बेवजह किसी विवाद या झगड़े में न उलझे.अन्यथा मामला कानूनी स्तर तक जा सकता है.समय की प्रतिकूलता समझकर सोच समझकर बोले.जरा सा भी मजाक किसी की नाराजगी का कारण बन सकता है.थोड़े सजग रहें.बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ अच्छा समय बिता सकते है.रुचि को व्यवसाय में बदलने की इच्छा पूरी करने का प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य: गले में खराश भी बढ़ना संक्रमण की वजह से हो सकता है.बोलने में परेशानी महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: पुराने कानूनी मामले में निर्णय पक्ष में होना आर्थिक लाभ दे सकता है.

रिश्ते: मित्रों के साथ जश्न मनाएंगे.किसी रमणीक स्थल की यात्रा पर जा सकते है.

---- समाप्त ----