Vrishabh Tarot Rashifal 7 December 2025: अति विश्वास न करें, नए लोगों से मिल सकते हैं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 7 December 2025: बिना सोचे समझे लोगों पर अति विश्वास न करें.नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने में करीबी मित्र की सहायता प्राप्त होगी.

वृषभ (Taurus):-
 Cards :-Three of cups
पूर्व में मिली सफलता आपकी अपेक्षा के अनुसार न होने के कारण मन असंतुष्ट हो सकता है.जल्द ही किसी कार्य पूरा होने की सफलता का जश्न मना सकते हैं.कार्यों की गति तेज होती नजर आएगी. भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण हो सकता है.कुछ पुराने मित्रों से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है.बिना सोचे समझे लोगों पर अति विश्वास न करें.नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने में करीबी मित्र की सहायता प्राप्त होगी.

अपनी निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने के प्रयास कर सकते हैं. गुस्से पर काबू रखें और वाणी में मधुरता लाएं.लोगों के साथ अभद्र भाषा का उपयोग न करें.संतान की गलत संगत से चिंतित हो सकते हैं. परिवार में किसी के विवाह की तैयारी हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद होने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं.कार्य की अधिकता से तनाव बढ़ सकता है.परिवार में किसी की खराब तबियत के चलते स्थान परिवर्तन कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: कान में चोट लगने से काफी दर्द हो सकता हैं.इस बात से चिंतित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: साझेदार पैसों का हेरफेर कर सकता है व्यवसाय में आर्थिक हानि होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की सहमति मिल सकती है.जल्द ही विवाह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी.

