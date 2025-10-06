Vrishabh Tarot Rashifal 6 October 2025: नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Three of Pentacles

नए कार्य क्षेत्र में आपकी अनुभवहीनता के कारण आपको किसी परियोजना में एक सहायक के पद पर नियुक्त किया जा सकता हैं. ये बात आपको परेशान कर सकती हैं. आपको खुद की काबिलियत और योग्यता पर काफी गर्व रहा हैं. जिसके चलते कई बार आप अपने सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे. ऐसे में आपको महत्वपूर्ण भूमिका न देकर सहायक के पर रखना आपको नागवार गुजर सकता हैं. लेकिन एक अच्छी परियोजना में शामिल होने के लोभ के चलते आप इस पद पर कार्य करने को राजी हो सकते हैं. जल्द ही आप महसूस करेंगे. कि सामने वाले लोगों के अनुभव आपसे काफी अधिक हैं. फिर भी उनके व्यवहार में घमंड नहीं हैं. इस बात से आप में भी धीरे धीरे बदलाव आ सकता हैं. इस समय किसी के साथ अच्छी भागीदारी हो सकती हैं. बिगड़े हुए संबंध सुधार सकते हैं. साथ ही अवसरों का उचित लाभ उठाने पर नौकरी में मनोनुकूल पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: मुंह में किसी औषधि के गलत प्रभाव के चलते छाले हो सकते हैं. जिस कारण खाना खाने में काफी परेशानी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी जमा पूंजी से कुछ धनराशि लेकर किसी नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं. अभी कम लागत लगाकर व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं.

रिश्ते: बड़े भाई भाभी के जीवन में किसी नन्हें मेहमान के आगमन की सूचना पूरी परिवार को उत्साहित कर देगी.



