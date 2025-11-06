Vrishabh Tarot Rashifal 6 November 2025: वृषभ राशि वाले लोगों की सोच से हटकर करेंगे काम, नए शहर और नए विभाग में करेंगे काम

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Two of wands

आप कुछ नया करने की सोच रख रहे हैं. यह कार्य कुछ अलग तरह का हो सकता हैं. आपको विश्वास हैं, कि आपको इसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी. फिर भी आप सावधानी बनाए रखना चाहते हैं. इस समय आपको अन्य लोगों के साथ अपनी योजनाओं का सजा नहीं करना चाहिए. हो सकता हैं, कि आपकी सोच और विचार का फायदा कोई दूसरा अपने कार्य शुरू करने में उठा लें. ऐसी स्थिति में जिस कार्य को आप शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं. वह उतना खास नहीं रह पाएगा. इस समय यदि किसी के साथ संपत्ति को खरीदने या बेचने का सौदा कर रहे हैं. और आप ऐसा अनुभव करते हैं, कि इस बातचीत से अभी आप संतुष्ट नहीं है. तो जल्दबाजी करने का प्रयास न करें. पहले पूर्ण संतुष्ट होकर पहले पूर्ण संतुष्ट हो जाए. फिर ही उस सौदे को लेकर अंतिम निर्णय लें. ये संभव हैं, कि आपका स्थानांतरण किसी ऐसे नए शहर और नए विभाग में कर दिया जाए. उस जगह या विभाग से आप परिचित न होने के कारण थोड़े विचलित हो सकते हैं. पर खुद पर विश्वास रखिए. आप जल्द ही सभी चीजों में सामंजस्य से बैठा लेंगे.

स्वास्थ्य: कुछ समय से सिर में काफी दर्द महसूस कर रहे हैं. अभी तक आप गंभीर नहीं है. अचानक से सिर का दर्द पहले से काफी बढ़ने के कारण आप चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. खर्च की अधिकता के चलते जमा पूंजी खत्म हो सकती है.

रिश्ते: ननिहाल पक्ष में कोई बड़ा आयोजन होने के कारण परिवार के सभी लोगों के साथ आप शामिल हो सकते हैं.

