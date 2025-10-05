scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 5 October 2025: धनराशि चोरी हो सकती है, कार्य शैली में बदलाव लाएं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 5 October 2025: कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें कार्य के साथ समय सीमा का ध्यान रखना भी आवश्यक है.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Justice

इस समय यदि आप किसी समस्या से ग्रस्त है तो आप अपने अनुभव और योग्यता का उपयोग कर चाहे तो उस प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए. यदि आप समस्या में उलझ गए हैं.  तो पहले उससे बाहर निकले. इस समय आपके जीवन में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है. समय के पाबंद बनिए. यदि आप चाहते हैं, कि किसी बात को लेकर आपके ऊपर आंच ना आए. अथवा आपके अंदर किसी से बदला लेने की भावना प्रबल है. तो अपने इस विचार को त्याग कर अपना रास्ता बदल लें. पूर्वाग्रह के आधार पर लोगों के बारे में अपने राय ना बनाएं. कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें कार्य के साथ समय सीमा का ध्यान रखना भी आवश्यक है.

सम्बंधित ख़बरें

धन राशि का लाभ हो सकता है, निवेश की योजना बना सकते हैं 
पैसों को लेकर चिंता हो सकती है,साहस से काम लें 
नए मित्र बनेंगे, गुस्से पर काबू रखें 
संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है, फ्रैक्चर की संभावना है 
बड़ी धनराशि मिल सकती है, घूमने जा सकते हैं 
Advertisement

समय सीमा के भीतर रहकर किए गए कार्य का परिणाम काफी अच्छा प्राप्त हो सकता है. जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्यों का समय समय पर  अवलोकन करना आवश्यक है. कभी-कभी गलत कार्य शैली के कारण कार्य को उतनी सफलता नहीं मिल पाती. जितनी कि उन्हें मिल सकती है. यदि आप अपनी कार्य शैली में कोई चूक पाएंगे. तो उसको सुधारने पर विचार कर सकते हैं और अपनी कार्य शैली में बदलाव ला सकते हैं. जिसका परिणाम आपके कार्यों की सफलता पर जरुर पड़ेगा. 

स्वास्थ्य: बैठे-बैठे कार्य करने से आपकी पीठ में दर्द हो सकता है. चिकित्सक ने कार्य के बीच-बीच में छोटे-छोटे विराम लेकर कार्यस्थल पर ही घूमने की सलाह दी है. इससे न केवल आपका वजन को नियंत्रित किया जा सकेगा. बल्कि आपको पीठ दर्द में भी आराम मिलेगा. 

आर्थिक स्थिति: किसी यात्रा के दौरान कुछ धनराशि चोरी हो सकती है. जिसके चलते उस यात्रा में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. 

रिश्ते: अतीत की यादों से बाहर निकाल कर आए हुए व्यक्ति से मुलाकात करना खुशी दे सकता है. इस मुलाकात को औपचारिक ही बनाए रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement