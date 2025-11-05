scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 5 November 2025: कठिनाई के बावजूद व्यवसाय में सफलता, जिम्मेदारियों का ध्यान रखें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 5 November 2025:  हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करें, कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करना आपकी क्षमता से परे है. इस स्थिति में आप अपने कदम पीछे हटाने पर विचार कर सकते हैं. 

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Ten of wands 

आप अपने व्यवसाय में जिस परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं.  उसकी मंजिल निकट ही है.  किंतु वहां तक पहुंचने से पहले ही आप कठिनाइयों का सामना करते हुए खुद को थका हुआ और परेशान महसूस कर सकते हैं. इस समय आपको अत्यधिक शारीरिक श्रम के बजाय बुद्धि का उपयोग कर परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए. आपको अपने परियोजना में कुछ ऐसे अनुभवी लोगों से सलाह लेना चाहिए.  जो आपको इस बात का समाधान दे सकें.  कि कैसे आप इस परियोजना को बिना ज्यादा परेशानी के आसानी से सफलता प्राप्त करने के की मंजिल तक ले जा सकते हैं.  हो सकता हैं कि इस समय कुछ लोग आपकी इस परियोजना को विफल करने का प्रयास भी करें. ऐसी स्थिति में परियोजना को सफलतापूर्वक समाप्त करने की आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ सकती है. जिसके चलते आप खुद को पहले से अधिक थका हुआ महसूस कर सकते हैं.  परिवार में किसी व्यक्ति के दूर जाने के कारण आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी आई नजर आ रही हैं.  हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करें, कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करना आपकी क्षमता से परे है. इस स्थिति में आप अपने कदम पीछे हटाने पर विचार कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते शारीरिक और मानसिक थकान अनुभव कर सकते हैं.  इस समय योग और नियमित दिनचर्या से खुद को ऊर्जावान  बनाने का प्रयास करना चाहिए. 

आर्थिक स्थिति: इस समय आर्थिक स्थिति सामान्य बनी हुई है. परिवार में किसी के बीमार होने के कारण खर्चो में वृद्धि हो सकती है. 

रिश्ते:जब किसी के ऊपर अचानक से सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं.  तो उसके स्वभाव में कई बार गुस्सा और चिड़चिड़ा आ सकती है. ऐसी स्थिति में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए. 
 

