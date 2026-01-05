Vrishabh Tarot Rashifal 5 January 2026: नए संपर्कों से आपको लाभ होगा, किसी खास मित्र की कमी महसूस होगी 

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The Chariot

घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है. धन की कमी को लेकर यदि किसी कार्य में रुकावट आ रही है. तो वह भी अब पूरा होता नजर आएगा. व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. अपने विचारों मे चल रहे द्वंद को संतुलित करने का प्रयास करें. सामने वाले की कड़वी बातों को लेकर चिंतित न हो. कभी कभी बातों को अनसुना करना चाहिए. सामने वाला ईर्ष्यावश नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता हैं.

इस स्थिति से थोड़ा बचकर रहें. किसी के भी विचारों को स्वयं पर हावी न होने दें. उच्च अधिकारी का विश्वास आप पर कायम हैं. इस बात से प्रसन्न होंगे. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी हो सकता हैं. जिससे थोड़ी परेशानी अनुभव कर रहे है. थोड़ा समय आगे बढ़ने पर स्थितियां बेहतर होने लगेंगी. कुछ नए संपर्क से आपको लाभ होगा. किसी खास मित्र की कमी महसूस कर सकते है.

स्वास्थ्य:खानपान में कुछ गलत आने के कारण अपच की समस्या हो सकती है. परहेज करें.

आर्थिक स्थिति: परिवार में संपत्ति का बंटवारा काफी कुछ दे सकता हैं. अपनी धनराशि को किसी सही जगह निवेश की योजना है.

रिश्ते: परिवार के किसी के विवाह की तैयारियां कर सकते है. सभी लोग इस समय काफी उत्साहित नजर आ सकते हैं.

