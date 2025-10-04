scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 4 October 2025: खर्च सोचसमझ कर करें, नए लोगों से मिल सकते हैं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 4 October 2025: आप जिन व्यक्तियों को मदद कर रहे हैं.उन्हें वास्तव में मदद की आवश्यकता है भी की नहीं.इस समय यदि आप व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण लेने चाहते हैं.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-

Cards:- Six of Pentacles 

मुक्तहस्त से दूसरों की मदद करना आपका स्वभाव में है. जरूरतमंदों की हर प्रकार से सहायता करना आपको संतुष्टि दे देता आया है. इन सब के बावजूद आप अपनी आमदनी और खर्चों में अभी तक संतुलन नहीं बना पाए हैं. इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. कि जरूरत से ज्यादा खर्चा आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता हैं. दान या दूसरों की मदद करने में अपने स्रोतों को इतना ना रिक्त कर लें कि आपके पास कुछ ना बचे. जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने का प्रयास करें.

कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगी आपके मददगार स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं. इस बात से सजग रहे. कि आप जिन व्यक्तियों को मदद कर रहे हैं. उन्हें वास्तव में मदद की आवश्यकता है भी की नहीं. इस समय यदि आप व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण लेने चाहते हैं. तो यह समय उपयुक्त है. आपको आसानी से ऋण मिल सकेगा. यदि इस समय आप किसी प्रेम संबंध में है. तो यह संबंध आपको सुख प्रदान करेगा. और दोनों ओर से ही संतुलन बनाए रखने के प्रयास होंगे. 

स्वास्थ्य: इस समय थोड़ी कमजोरी महसूस कर सकते हैं. अपने खानपान में पौष्टिकता का ध्यान रखें. 

आर्थिक स्थिति: पैसों को सही तरीके से खर्च करने की समझ आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाएगी. 

रिश्ते:लोगों के साथ अतीत में अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं जिसके चलते नए लोगों के साथ मित्रता करने में में हिचकिचाहट हो सकती है

