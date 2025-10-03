scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 3 October 2025: दिखावे के लिए खर्च न करें, कीमती उपहार मिल सकता है

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 3 October 2025: उसके अनुभव और कार्य कुशलता आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं.उनकी सहायता से आप किसी नई नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं.

2.वृषभ (Taurus):-

Cards:- Queen of wands 

आपको हर जगह कार्य को सही करने और देखने की आदत होने से लोग कभी कभी आपसे परेशान हो सकते हैं.दूसरे के किए गए कार्यों को सही तरह से करवाने का प्रयास करना और बात-बात पर सामने वाले की गलतियों को बताना दूसरों को आपसे दूर कर सकता है.जिसके चलते आपके सहयोगी आपके साथ किसी भी योजना में कार्य करने से कतराते आएं हैं.जल्द ही कोई आपकी इस आदत को छोड़ने पर मजबूर करा सकता हैं.किसी ऐसी महिला से मुलाकात हो सकती हैं.जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है.उसके अनुभव और कार्य कुशलता आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं.उनकी सहायता से आप किसी नई नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं.और साथ ही आपके कुछ ऐसे कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगी.जो काफी लंबे समय से रुके हुए हो.विवाह के लिए उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती हैं.यदि आपके किसी मित्र ने आपके साथ कभी बहुत बुरा किया था.तो अब आप उसको सबक सिखा सकते हैं.

स्वास्थ्य: पहले के चर्मरोग से अब थोड़ी निजात मिल सकती हैं.किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से उपचार करा रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: नानी या दादी से कुछ कीमती उपहार मिल सकता हैं.अपने पैसों को दूसरों पर दिखावा करने के ऊपर खर्च न करें.

रिश्ते: हमेशा लोगों की इज्जत कीजिए.चाहे वो छोटे हो या बड़े.

