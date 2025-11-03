scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 3 November 2025: कोर्ट-कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं, जिम्मेदारी उठाएं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 3 November 2025: बिना जाने समझे किसी भी कार्य की जिम्मेदारी एकदम से ना उठाएं. हो सकता है कि उस कार्य में कुछ ऐसे जोखिम या रुकावटें निहित हो.

taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Justice 
कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना की जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों द्वारा आपके आपके सौंपने का प्रस्ताव आ सकता हैं.इस समय आपको उस परियोजना के सभी पहलुओं का सूक्ष्मता से अवलोकन करने की आवश्यकता है. जिससे निर्णय लेने से पूर्व इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू आपके सामने आ जाएं.तत्पश्चात ही इस बात का निर्णय लिया जा सकेगा. कि उस परियोजना को पूरा करने में कितना नफा नुकसान होगा.बिना जाने समझे किसी भी कार्य की जिम्मेदारी एकदम से ना उठाएं. हो सकता है कि उस कार्य में कुछ ऐसे जोखिम या रुकावटें निहित हो.

जो उस समय सामने नहीं आ पाएं.एक बार जब आप किसी कार्य को स्वीकार कर लेंगे.तो फिर उससे अपने कदम पीछे हटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. काफी समय से कोई मामला न्यायालय में चला आ रहा है.अब इस मामले को लेकर कुछ निर्णयात्मक फैसला हो सकता है.इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं,कि आपकी तरफ से सब कुछ सही होने के कारण निर्णय आपके पक्ष में  ही होगा.

स्वास्थ्य:कुछ समय से आपके हाथों में सुन्नता सी आने लगी है. इस बात को लेकर आप अपने चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आपका पैसा किसी ऐसी योजना में काफी समय से रुका हुआ है. जिसके सफल होने की अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. इस बात से मन में असंतोष हो सकता हैं.

रिश्ते:जो रिश्ता चला गया है, या जो अतीत में था. उसके पीछे इस समय ना भागे.आप भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे.

---- समाप्त ----
