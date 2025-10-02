scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 2 October 2025: वृषभ वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, कार्यों में आ सकती है रुकावट

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 2 October 2025: जल्दबाजी या हड़बड़ीपन आपके कार्यों को बिगाड़ सकता है. और आपको आर्थिक नुकसान का सामना कर करना पड़ सकता है. थोड़ा समय रुक कर सामने स्थितियों के ठीक होने की प्रतीक्षा कीजिए.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-

Cards:- Knight of Pentacles

अचानक से कोई स्थिति ऐसी आ सकती है. जिसमें आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं. यह भी हो सकता हैं,कि आपने जिस व्यवसाय में अपनी जमा पूंजी लगाई है. वहां आपका पैसा अटक गया है. जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं. उस कार्य से संबंधित लोगों से बात करने के बाद भी अभी उस स्थिति में कुछ भी अंतर होता नजर नहीं आ रहा है. इस समय अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें. जल्दबाजी या हड़बड़ीपन आपके कार्यों को बिगाड़ सकता है. और आपको आर्थिक नुकसान का सामना कर करना पड़ सकता है. थोड़ा समय रुक कर सामने स्थितियों के ठीक होने की प्रतीक्षा कीजिए. साथ ही इस स्थिति से बाहर निकालने के उपाय ढूंढने के प्रयास कीजिए. किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलना इतना असंभव नहीं होता. कि आप उससे बाहर ही ना निकल सकें. सही समय पर सही प्रयास करके उससे बाहर निकाला जा सकता हैं. बस आपको शांत रहकर स्थिति का जायजा लेने की आवश्यकता होती हैं.

स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठकर कार्य करने के कारण वजन पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है. थोड़ा व्यायाम और सुबह की सैर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: अभी धन संबंधित थोड़ी परेशानी बनी हुई है. पर जल्द ही स्थिति में सुधार होता नजर आ रहा है.

रिश्ते: लोगों की बातों पर विश्वास करके अपने रिश्तों पर शक ना करें. यदि किसी बात की गलतफहमी बनी हुई है. तो स्वयं उसे गलतफहमी को सुलझाने का प्रयास करना अच्छा रहेगा.

