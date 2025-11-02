scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 2 November 2025: नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, निरंतरता बनाए रखें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 2 November 2025: यदि आप उस कार्य को कुछ समय अपने से सी तब भी वह कार्य अपनी निरंतरता बनाए रखेगा इस बात के चलते एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते है.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Three of wands
किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए इस समय काफी दौड़ भाग कर सकते हैं. इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप अपनी अच्छी खासी पूंजी लगाने पर विचार कर सकते है.पूर्व से आप जिस कार्य को कर रहे हैं.उस कार्य में आपकी वर्तमान स्थिति में अच्छी मजबूती हो गई है.आप इस चीज पर विश्वास कर रहे सकते हैं.कि यदि आप उस कार्य को कुछ समय अपने से सी तब भी वह कार्य अपनी निरंतरता बनाए रखेगा इस बात के चलते एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते है.

हो सकता हैं,कि जब यह व्यवसाय अच्छा चलने लगे तो आप उसे पुराने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन ले आए. यह भी हो सकता है कि आप नए और पुराने दोनों व्यवसाय को एक साथ संगठित कर दें.यह आपके भविष्य की योजनाओं का हिस्सा हो सकता हैं.अपने सहयोगियों के साथ अपने व्यवहार को हमेशा मधुर बनाए रखें.आपके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलने वाले लोग आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए.यदि इन लोगों को आप अहंकार या घमंड 
दिखाते हैं. तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी. जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं.

स्वास्थ्य: लंबे समय तक खड़े होकर कार्य करने के कारण आप पीठ में दर्द की परेशानी महसूस कर रहे हैं. इस समय इस दर्द को लेकर लापरवाही ना करें. 

सम्बंधित ख़बरें

नए अवसर मिल सकते हैं, विवाद में ना पड़े 
खान-पान पर नियंत्रण रखें, नई नौकरी पर विचार करेंगे 
तनाव खत्म हो सकता है, नए लोगों के साथ काम करेंगे 
धन निवेश करेंगे, ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं 
लोगों से विवाद न करें, खुद पर भरोसा रखेंगें 

आर्थिक स्थिति: अचानक से आपके कार्यों में गति आने से व्यवसाय में आर्थिक लाभ बढ़ सकता है. 

Advertisement


रिश्ते: कार्य क्षेत्र में आपका सहयोगियों से मधुर और सरल स्वभाव सभी लोगों को प्रभावित करता है. आपकी परेशानी में सभी लोग आपकी मदद करने को तत्पर रहते आए हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement