Vrishabh Tarot Rashifal 1 October 2025: वृषभ राशि वाले उच्च अधिकारियों का पाएंगे साथ, सेहत का रखें ख्याल

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Seven of wands

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी से हुई तनातनी के चलते वह आपकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर सकता हैं. हो सकता हैं, कि उसकी पहुंच उच्च अधिकारियों के बीच अच्छी बनी हुई हो. जिसके चलते आपको डांट खाना पड़ सकती है. इस समय खुद को अकेला करके अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. आप जानते हैं, कि आपकी काबिलियत उस व्यक्ति की काबिलियत से काफी अधिक है. किंतु चाटुकारता का भाव आप में न होने के कारण आप उच्च अधिकारियों के इतने प्रिय नहीं है. परिवार में किसी के विवाह को लेकर काफी परेशानी बनी हुई है. आ रहे प्रस्ताव में से कोई भी प्रस्ताव परिवार को पसंद ना आने के कारण विवाह की सहमति नहीं बन पा रही है. अब इस स्थिति को आप ईश्वर के समक्ष छोड़ सकते हैं. आपको विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से कोई आपके पास कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव स्वयं चलकर आएगा. अपने कार्य करने की गति में तेजी लाइए. समय सीमा के अंदर पूरे गए कार्य का महत्व, बाद में किए गए कार्यों के महत्व से हमेशा अच्छा होता है.

स्वास्थ्य: पहाड़ों पर रोमांचक स्थान जाने की इच्छा एक लंबे समय से बनी हुई थी. जिसके लिए खुद को स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से मजबूत बनाने का प्रयास सफल होता नजर आ रहा.

रिश्ते: अपने रिश्तों में इतनी मजबूती लाएं. कि सामने वाला उन रिश्तों को तोड़ने की सोच भी ना सके.



---- समाप्त ----