scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 1 November 2025: खर्चों का संतुलन बनाए रखें, पैरों में दर्द हो सकता है

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 1 November 2025: आपकी काबिलियत या योग्यता सच में कार्य करती है या नहीं. साथ ही  किसी उच्च पद को सौंपने से पूरे इस बात की जानकारी रखना चाहते हैं.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

2.वृषभ(Taurus):-
Cards:- Three of pentacles
आपके कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता और काबिलियत की जांच करने के लिए किसी ऐसी परियोजना का कार्यभार सौंपा जा सकता है.जिस विषय में आपका बहुत कम अनुभव हो. हो सकता हैं,कि आपके उच्च अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हो.कि आपकी काबिलियत या योग्यता सच में कार्य करती है या नहीं. साथ ही  किसी उच्च पद को सौंपने से पूरे इस बात की जानकारी रखना चाहते हैं. कि आप सच में चुनौतियां और प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करने की योग्यता रखते हैं या नहीं. जल्द ही किसी अच्छी परियोजना में एक उच्च पद पर कार्य करने की तैयारी कर सकते है.

आप इस समय किन-किन अनुभव हो या कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं.इस विषय पर आप पहले ही किसी अनुभवी व्यक्ति से अच्छे से सलाह ले सकते हैं.अपनी निजी बातों को लोगों के साथ साझा ना करें.जरूर से ज्यादा बोलना कई बार कार्यों को बिगाड़ देता है. किस व्यक्ति के साथ किस तरह की बातचीत करनी है. इस बात का ध्यान कर अपने कर कुशलता और कार्य शैली में एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं.

स्वास्थ्य: कुछ दिनों से पैरों में दर्द की शिकायत बढ़ती जा रही है.चिकित्सक पूर्व में लगी किसी चोट के कारण दर्द का बढ़ना बता रहेहैं.

सम्बंधित ख़बरें

नया काम शुरू कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं 
मीन राशि वालों को बुरी आदतों से रहना होगा दूर, वरना आ सकता है आर्थिक संकट 
कुंभ राशि वाले आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, आर्थिक कार्यों में पाएंगे तगड़ा लाभ  
मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान 
धनु राशि वाले मन में ना आने दें नकारात्मक विचार, आज के दिन भूल से न करें ये एक गलती 

आर्थिक स्थिति: पैसा कमाने के लिए अनैतिक रास्ते पर ना जाएं. अपने आमदनी और खर्चों का संतुलन बनाए रखें.

रिश्ते: पुरानी बातों से बाहर निकाल कर देखेंगे तो पाएंगे. कि कुछ रिश्ते आप उन बातों की यादों के कारण खराब कर चुके हैं. एवं रिश्तो को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं.

Advertisement


स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते वजन बढ़ाने की समस्या सामने आ सकती हैं.कार्य क्षेत्र में अपने खान-पान का परहेज रखें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement