आज 31 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: आदर सम्मान रखेंगे, तेजी दिखाएंगे

वृष - आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में उम्मीद से अच्छा करेंगे. पेशेवर चर्चाओं में बेहतर परिणाम बनेंगे. लोगों से सहज रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. कार्य प्रबंधन बेहतर होगा. महत्वपूर्ण समाचार मिल सकते हैं. करियर व्यापार गति लेंगे. सबका सहयोग रहेगा. सभी क्षेत्रों में आगे रहेंगे. प्रबंधकी मामले संवरेंगे. उपलब्धियां हासिल करेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे. सहकारी गतिविधियों से जुड़ेंगे. समताभाव व संतुलन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में व्यवस्था संवारने पर फोकस रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. विविध कार्योंं में इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- कार्यक्षेत्र में इच्छित उपलब्धि बन सकती है. प्रशासनिक लाभ संवरेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- औरों को सहजता से सुनने और सद्व्यवहार पर जोर रखेंगे. अपनों से भरपूर सहयोग पाएंगे. सहकारिता की भावना रहेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. मन के मामले बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. प्रदर्शन संवरेगा. आदर सम्मान रखेंगे. तेजी दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत के मामले सुधार लेंगे. रोग दोष दूर होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. मनोबल में वृद्धि होगी. प्रभावशाली बने रहेंगे. उमंग उत्साह बना रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

Advertisement

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. जप साधना बढ़ाएं. बहस में न पड़ें.

---- समाप्त ----