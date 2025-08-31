scorecardresearch
 

Feedback

आज 31 अगस्त 2025 वृष राशिफल: प्रबंधन में उत्साही रहेंगे, साझीदारी पर जोर रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 31 August 2025, Taurus Horoscope Today: मान सम्मान बढ़त पर रहेगा.आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे.औधोगिक उपलब्धियों पर जोर रहेगा.जीवन स्तर संवरेगा.वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - साथियों से शुभ सूचनाएं मिलेंगी.व्यवस्था व प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे.साझा संवाद में स्पष्टता ल़ाएंगे.करियर में टीम भावना से लाभ होगा.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.साझा उन्नति पाने के अवसर बनेंगे.मान सम्मान में वृद्धि होगी.वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे.व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.मान सम्मान बढ़त पर रहेगा.आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे.औधोगिक उपलब्धियों पर जोर रहेगा.जीवन स्तर संवरेगा.वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.


नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण योजनाओं व प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.कामकाज में प्रभावकारी स्थिति बनी रहेगी.पेशेवर सफलता पाएंगे.वरिष्ठों को साथ लेंगे.प्रबंधन में उत्साही रहेंगे.साझीदारी पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति- उद्योग कार्यां को प्रभावी बनाए रखेंगे.आर्थिक विषयों में पराक्रम बढ़ाएंगे.साख में वृद्धि होगी.योजनाओं को गति देंगे.सभी का सहयोग रहेगा.संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे.संपत्ति में वृद्धि होगी.

सम्बंधित ख़बरें

निर्णय लेने में आगे होंगे, मनोबल से विविध मामले पक्ष में बनाएंगे 
वृषभ: यात्रा से लाभ का योग है, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी 
वृष: मित्रों से मदद मिलेगी, सेहत ठीक रहेगी 
वृष राशि वाले पैसों के लेनदेन से बचें, ये है आपका लकी रंग 
उधार से बचें, सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे 

प्रेम मैत्री- घर में श्रेष्ठ माहौल रहेगा.परिवारीजनों के साथ उमंग उत्साह से रहेंगे.प्रियजनों को समय देंगे.अपनों से सहयोग बढ़ाएंगे.मन के मामले सुखद रहेंगे.जिम्मेदारों से भेंट होगी.अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे.स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.विश्वास जीतेंगे.मित्र प्रसन्न रहेंगे.वचन पालन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साहस और सक्रियता से काम लेंगे.तेजी बढ़ाएंगे.संग्रह संरक्षण पर बल रहेगा.व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य सुधार लेगा.मनोबल बढ़ेगा.


शुभ अंक : 3 4 और 6

शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण उूर्जापुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.विश्वास बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement