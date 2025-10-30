आज 30 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वालों को मिलेगा अधिकारियों का साथ, भरोसा जीतने के लिए करें ये काम

वृष - पेशेवर लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय योजनाओं को साथ समर्थन मिलेगा. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. करियर व्यापार में उछाल बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ और प्रभाव में वृद्धि की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. समर्थन का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे.



नौकरी व्यवसाय- परंपरागत कार्यां को गति देंगे. आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे. कार्य उूर्जा बेहतर बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.



धन संपत्ति- पैतृक मामलों में समय देंगे. कार्य व्यापार में प्रयास बढ़ाए रखेंगे. सहकारिता को बल मिलेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. पैतृक हितसंरक्षण में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपने लोगों में विश्वसनीय बने रहेंगे. प्रेम में सहज सक्रिय रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर बने रहेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 3 4 6

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत पालन करें. आशंकाओं में न आएं.



