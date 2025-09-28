आज 28 सितंबर 2025 वृष राशिफल: धैर्य से काम लेंगे, साझा पक्ष मजबूत रहेगा

वृष - संबंधों में घनिष्ठता बढ़ाने में सफल होंगे. रिश्तों में मजबूती व सामांजस्य बना रहेगा. एक दूसरे को समझने में का प्रयास करेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रों को देने का भाव रहेगा. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्य संवरेंगे. टीम के प्रयासों व योजनाओं को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साझा पक्ष मजबूत रहेगा. जरूरी निर्णय ले पाएंगे.

धन संपत्ति- उद्योग व्यापार में लाभ और उछाल रहेगा. उद्योग व्यापार के लक्ष्य बनाएंगे. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. भूमि एवं भवन संबंधी मामले बनेंगे. धैर्य से काम लेंगे. संगठित प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. रिश्ते सकारात्मक बने रहेंगे. वाणी व्यवहार में सहजता बनाए रहेंगे. बड़प्पन विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधाओं को बढ़ाएंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. सुख सौख्य से आगे बढ़ते रहेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 6 और 9

शुभ रंग : चमकदार श्वेत

आज का उपाय : महिषासुरमर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. जिम्मेदारी निभाएं.

