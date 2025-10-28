scorecardresearch
 

आज 28 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: आर्थिक पक्ष को अनदेखा न करें, हड़बड़ी से बचें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 October 2025, Taurus Horoscope Today: विभिन्न मामलों में आर्थिक पक्ष को अनदेखा न करें. हड़बड़ी न दिखाएं. अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. समकक्षों से सहयोग लें. सावधानी से आगे बढ़ें.

वृष- समय साधारण बना हुआ रहेगा. उतावली में कार्य न करें. भूलचूक व जोखिम उठाने से बचें. लापरवाही में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों में परिवार का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के मामलों में अनदेखी से बचें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. बड़ों का सानिध्य रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में धैर्य व विवेक बनाए रखें. जिम्मेदारी से काम करे. लेनदेन सामान्य रहेगा. आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी. समकक्षों से सामंजस्य बढ़ाएं. निर्णय में संकोच रहेगा. अनुशासन बनाए रखें.

धन संपत्ति- विभिन्न मामलों में आर्थिक पक्ष को अनदेखा न करें. हड़बड़ी न दिखाएं. अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. समकक्षों से सहयोग लें. सावधानी से आगे बढ़ें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों से सहयोग पाएंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. औरों के समक्ष अनावश्यक वार्ता से बचें. रिश्तों को संवारें. संबंधों का लाभ मिलेगा. भेंट में सामंजस्य बनाए रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं. अपनों का साथ बना रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर बल देंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. खानपान में सुधार लाएं. सात्विकता अपनाएं. भावुकता से बचेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशक्ति बढ़ाएं.

