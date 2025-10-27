आज 27 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: सीख सलाह से आगे बढ़ें, स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें

वृष - समय साधारण कार्योंं में निरंतरता बनाए रखने में सहयोगी है. जोखिम के प्रयासों से दूर रहें. सहजता से आगे बढ़ें. रुटीन गतिविधियों पर फोकस ररखें. पारिवारिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. घर में मिश्रित स्थिति रहेगी. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. करीबियों का साथ समर्थन उत्साहित रखेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. तैयारी पर जोर दें. शोधकार्य में रुचि बढ़ाएंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिक स्थिति बनी रह सकती है.

नौकरी व्यवसाय- जल्दबाजी में कामकाजी फैसले लेने से बचें. व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ें. पेशेवरों से बनाकर चलें. नियमित प्रदर्शन बनाए रहें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें.

धन संपत्ति- कारोबार में पेशेवरता रखें. आर्थिक विषयों में दबाव की स्थिति रहेगी. अपरिचितों से सजग रहेंगे. निजी संबंधों का सम्मान करेंगे. संपत्ति के मामलों में दखल बना रहेगा. वरिष्ठों की बातों पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- भेंट व चर्चा में विनय विवेक बढ़ाएं. करीबियों व मित्रों से सरलता बनाए रखें. परिवार के लोगों से परस्पर स्नेह बढ़ा रहेगा. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे. मितभाषी बने रहें. भावुकता से बचेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. धैर्य बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सामान्य स्थिति रहेगी. सात्विकता बनाए रहेंगे. अतिभार वहन से बचेंगे. भावावेश में न आएं. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. धैर्य दिखाएं.

