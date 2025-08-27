scorecardresearch
 

आज 27 अगस्त 2025 वृष राशिफल: गणेश चतुर्थी पर वृषभ राशि वाले रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे, प्रेम स्नेह रहेगा मजबूत

Aaj ka Vrishabh Rashifal 27 August 2025, Taurus Horoscope Today: बौद्धिक स्पष्टता बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. नवीन मामलों में सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतर रहेंगे.

वृष - अध्ययन अध्यापन पर फोकस बनाए रखें. बौद्धिक स्पष्टता बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. नवीन मामलों में सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतर रहेंगे. विविध प्रयासों व तथ्यों पर अधिक ध्यान देंगे. सजगता सतर्कता से काम लेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. लाभ बढ़त पाएगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय-  करियर व्यापार में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कामकाजी मामलों सक्रियता आएगी. प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा. नवीन विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के मौके भुनाएंगे. सभी का साथ उत्साहित रखेगा. लेनदेन में पहल बनी रहेगी. प्रशासन व प्रबंधन को बल मिलेगा. जीत पाने का भाव बना रहेगा. वित्तीय विषयों पर फोकस बढाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में उमंग उत्साह बना रहेगा. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बल पाएगी. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विनय विवेक पर फोकस आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 8 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. तेजी बनाए रखें.

