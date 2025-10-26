आज 26 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: अनुकूलन पर जोर देंगे, जल्दबाजी न दिखाएं

वृष - समय मिश्रित फलों को बनाए रखने वाला है. स्थितियां आपके के नियंत्रण के बाहर रह सकती हैं. धैर्य से कार्य करते रहें. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहें. आवश्यक कार्य में ढिलाई से बचें. ठगों से दूर रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. अपनों से संवाद में बड़प्पन रखें. व्यक्तिगत गतिविधियां बढेंगी. कार्यक्षेत्र में सहकार सहयोग की भावना बनाए रखें. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. निंरतरता पर ध्यान दें. तैयारी पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी भेंट में स्पष्ट रहें. विभिन्न प्रयासों में सामान्य स्थिति रहेगी. व्यापार में सहजता सजगता रखेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. धूर्तजन से सावधान रहें.



धन संपत्ति- आर्थिकी पर फोकस रखें. बजट की सीमा पर जोर दें. कार्यगति साधारण रहेगी. खर्च पर अंकुश बनाए रखें. लेनदेन पर ध्यान दें. प्रबंधन की नीतियों की पालना रखें. मामले लंबित रह सकते हैं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक असहजता से उलझन अनुभव कर सकते हैं. अपनों के साथ सीख सलाह बनाए रखें. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. परिजनों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- नीतिनियम का पालन रखेंगे. व्यवस्थागत विषयों को अनदेखा न करें. सात्विकता रखें. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. स्वास्थ्य पर जोर रखें.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. धैर्य बढ़ाएं.

---- समाप्त ----