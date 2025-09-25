scorecardresearch
 

आज 25 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वाले बजट पर ध्यान दें, ये है आपका लकी कलर

Aaj ka Vrishabh Rashifal 25 September 2025, Taurus Horoscope Today: उधार के लेनदेने से बचें. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. सावधानी बढ़ाएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. नियम बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अनुबंधों का पालन करेंगे.

वृष - समकक्षों के बीच परस्पर सहयोग रहेगा. सहकार का नजरिया बड़े प्रयासों में गति लाएगा. मेहनत से कार्ययोजनाएं गति लेंगी. आय-व्यय उूंचा बना रहेगा. आर्थिक पक्ष औसत रहेगा. पेशेवर मामलों में तेजी रहेगी. जिद जल्दबाजी नहीं दिखाएं. तथ्यों पर भरोसा रखें. अतार्किक बातों में न आएं. उधार के लेनदेने से बचें. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. सावधानी बढ़ाएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. नियम बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अनुबंधों का पालन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय - सेवाकार्य एवं व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. कला कौशल से उचित जगह बनाएंगे. पेशेवर विषयों में प्राथमिकता बनाए रहेंगे. स्मार्ट वर्किंगे रखेंगे. कर्मठता बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- बजट पर ध्यान देंगे. समय सीमा पर बल बनाए रखेंगे. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. धूर्तां से दूरी बनाए रहेंगे. आर्थिक मामलों में सजगता रखेंगे. आय पूर्ववत् बनी रहेगी. निवेश पर अंकुश रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों का सम्मान रखेंगे. सहकार और सहयोग का भाव बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. भावनात्मकता पर नियंत्रण रखें. प्रियजनों की कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. अपनों से बहस से बचेंगे. करीबियों का ख्याल रखेंगे. बड़प्पन की सोच बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक रोग दोष उभर सकते हैं. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. श्रमशीलता बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल बनाए रखें.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. तार्किकता रखें.

