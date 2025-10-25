आज 25 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: शनिवार के दिन वृषभ राशि वाले व्यापार में पाएंगे शुभता, उपलब्धियां करेंगे हासिल

वृष - टीम को बेहतर बनाने और साझीदारों व परिजनों से मिलकर चलने का प्रयास बना रहेगा. उद्योग व्यापार में सबका सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास से सफलता पाएंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बनी रहेगी. नजदीकी संबंधों को मजबूत बनाएंगे. सहयोगियों से सहकार बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. करियर व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे. सामूहिक कार्यों में गति तेज होगी. उद्योग व्यापार में शुभता रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. रुटीन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारी स्वीकारने का भाव रहेगा. नेतृत्व एवं पराक्रम बनाए रखेंगे. भूमि भवन व अचल संपत्ति मामले पक्ष में बनेंगे. वित्तीय लाभ बढ़ा रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. संगठित प्रयास प्रभावी रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बनाए रखेंगे. निजी संबंधों में मजबूती लाएंगे. मित्रता को संवारेंगे. संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. स्वजनों का साथ बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभावपूर्ण ढंग से पक्ष रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं सुलझी रहेंगी.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी निभाएं.

---- समाप्त ----