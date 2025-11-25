आज 25 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का आर्थिक लाभ का स्तर अच्छा रहेगा, सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा

वृष - भाग्य की कृपा बल पाएगी. कार्य व्यापार में लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. शारीरिक समस्याएं दूर होंगी. सुखद सूचना प्राप्त होंगी. जनहित के कार्य करेंगे. पेशेवर पक्ष मजबूत होगा. आस्था विश्वास में वृद्धि होगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ेंगे. सामाजिक आयोजनों में शामिल होंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. मित्र संबंध संवारेंगे. बड़प्पन रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर सफलता पाएंगे. परिस्थितियांे में तेज सुधार होेगा. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. आपसी संवाद के सकारात्मक परिणाम बनेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का स्तर अच्छा रहेगा. उचित एवं आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वित्तीय लेनदेन में वृद्धि होगी. परिणाम बेहतर बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा.

प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों से कह सकेंगे. संबंध संवारने के लिए अच्छा समय है. नेह प्रेम विश्वास बना रहेगा. संतुलन सामंजस्य से सभी प्रभावित होंगे. मन के रिश्तों को बल मिलेगा. वचन रखेंगे. प्रेम में शुभता बढ़ेगी. प्रियजनों व मित्रों से भेंट होगी. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वजनों के साथ रहेगा. भ्रमण पर जा सकते हैं. सहजता रखेंगे. भेंटवार्ता में रुचि लेंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. व्यक्तित्व संवरेगा. भव्यता बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 6 7 और 9

शुभ रंग: शहद समान

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

---- समाप्त ----