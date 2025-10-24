scorecardresearch
 

आज 24 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का लाभ प्रतिशत रहेगा ऊंचा, लक्ष्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 October 2025, Taurus Horoscope Today: भूमि भवन के कार्यों में प्रभावी बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. परस्पर सहयोग की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.

वृष - साझा कार्यों व्यापार पर फोकस बना रहेगा. आौद्योगिक विषयों को गति देंगे. रिश्तों समझने संवारने पर ध्यान देंगे. भूमि भवन के कार्यों में प्रभावी बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. परस्पर सहयोग की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. लंबित मामले पक्ष में बनेंगे. मितभाषी बने रहें. विविध विषयों में तेजी आएगी. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग एवं उत्पादन के कार्यों को बढ़ावा देंगे. लक्ष्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में उचित परिणाम रहेंगे. लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. साहस से कार्य करेंगे. उचित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. विविध प्रयासों पर जोर देंगे. वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सामंजस्य से काम लेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. निर्णय लेने में सहजता दिखाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुखद माहौल रहेगा. प्रियजनों को अचंभित ककरेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ध्यान रखेंगे. मान सम्मान पर जोर देंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे. सौम्यता और भव्यता रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. इच्छित प्रस्ताव पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जोखिम के कार्य बनेंगे. साझेदारी की भावना बढ़ेगी. आशंकाएं दूर होंगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा. संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा. निसंकोच सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. रुटीन संवारें.

