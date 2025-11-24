scorecardresearch
 

आज 24 नवंबर 2025 वृष राशिफल: तुरंत प्रतिक्रिया न दें, उचित समय का इंतजार करें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 November 2025, Taurus Horoscope Today: निजी विषय पक्ष में रहेंगे.परंपराओं को निभाएंगे.विभिन्न कार्योंें में सूझबूझ दिखाएं.प्रस्ताव मिलेंगे.वरिष्ठों का सहयोग रहेगा.पद प्रतिष्ठा के अवसर बनेंगे.

वृष - परिस्थितियां असहज बनी रह सकती हैं.जल्दबाजी में निर्णय लेने अथवा कार्य करने से बचें.सूझबूझ और सजगता से आगे बढ़ें.धैर्य धर्म का पालन करें.अप्रत्याशित परिणाम संभव हैं.कार्य व्यापार में स्पष्टता रखें.आर्थिक प्रयास मिश्रित बने रहेंगे.निजी विषय पक्ष में रहेंगे.परंपराओं को निभाएंगे.विभिन्न कार्यों में सूझबूझ दिखाएं.प्रस्ताव मिलेंगे.वरिष्ठों का सहयोग रहेगा.पद प्रतिष्ठा के अवसर बनेंगे.चर्चाएं पक्ष में रहेंगी.बड़प्पन बनाए रखेंगे.खानपान और सेहत देखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से तालमेल के प्रयास बनाए रखें.करीबी सहयोग बनाए रहेंगे.रुटीन बेहतर रखें.विविध स्थितियां मध्यम बनी रहेंगी.स्मार्ट डिले की नीति का पालन करेंगे.चर्चाओें सहज बने रहें.

धन संपत्ति- लाभ रुटीन बना रहेगा.वित्तीय लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें.योजनाओं में प्रदर्शन अपेक्षित बना रहेगा.जोखिम से बचेंगे.अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.धन संपत्ति के कार्य सावधानी से आगे बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में उत्सव का वातावरण बना रह सकता है.अपनों का सहयोग पाएंगे.सीख सलाह से आगे बढ़ें.साज संवार बढ़ाएं.निज संबंध संवारेंगे.प्रिय जनों की बातों के प्रति अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं.गरिमा गोपनीयता रखें.तुरंत प्रतिक्रिया न दें.उचित समय का इंतजार करें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संबंधी मामलों में दबाव बना रह सकता है.सेहत से समझौता नहीं करें.संकेतों पर ध्यान दें.रहन सहन में सात्विक रहें.ज्यादा वजन उठाने से .मितभाषी रहें.

शुभ अंक: 5 6 और 7  
शुभ रंग: श्वेत
आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें.सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें.पीड़ितं की मदद बनाए रखें.सजग रहें.

---- समाप्त ----
