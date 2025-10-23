scorecardresearch
 

आज 23 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: भाई दूज पर वृषभ राशि वाले पेशेवर संबंधों का उठाएंगे लाभ, करें ये खास उपाय

Aaj ka Vrishabh Rashifal 23 October 2025, Taurus Horoscope Today: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे. उधार के व्यवहार से बचें. बहकावे में न आएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

taurus horoscope
वृष - पेशेवर संबंधों में सुधार आएगा. औरों से किया वादा पूरा करेंगे. मेहनत से राह बनाने की कोशिश होगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे. उधार के व्यवहार से बचें. बहकावे में न आएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. संपर्क एवं सामंजस्य रखेंगे. धूर्तों व ठगों की बातों में आने की आशंका है. समय प्रबंधन पर जोर दें. पेशेवर बेहतर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सावधानी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में रुटीन रखेंगे. वार्ताएं सामान्य रहेंगी. सहकर्मियों में तालमेल बढ़ेगा. सेवाक्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. मेहनत व लगन से लाभ संवारेंगे. परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- उधार के लेनदेन में न पड़ें. निवेश बढ़ेगा. करियर व्यापार में सहज वृद्धि रहेगी. विभिन्न मामलों में सावधानी से काम लेंगे. नौकरी में अच्छा करेंगे. वित्तीय मामलों पर नियंत्रण बढ़ाएं.  

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में भरोसा बनाए रखें. भेंट मुलाकात के अवसर भुनाएंगे. मित्र संबंध सहज बने रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखें. रिश्ते बेहतर रहेंगे. सलाह सहयोग की अनदेखी न करें. प्रेम में सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में विनम्र रहेंगे. आवेश में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन का स्तर साधारण रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. रीति नीति पर जोर दें. मौसमी सावधानी बरतें. व्यक्तित्व पर ध्यान बढ़ाएं.

शुभ अंक: 3 5 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. तर्क बनाए रखें.

