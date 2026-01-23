आज 23 जनवरी 2026 वृष राशिफल: सभी का भरोसा जीतेंगे, सुखद पल साझा करेंगे

वृष - आर्थिक संबंधों में प्रबंधन को बेहतर बनाए रखेंगे.कामकाजी गतिविधियों में सामंजस्यता बढ़ेगी.सहज संवाद बनाए रखेंगे.पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी.समय प्रबंधन बेहतर होगा.सकारात्मक परिणाम बनेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा.समर्थन का भाव रखेंगे.वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा.करियर व्यापार में वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे.पेशेवरजन निसंकोच आगे बढ़ेंगे.जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा.इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में समय देंगे.अप्रत्याशित लाभ बनेंगे.विभिन्न मामलों में संकल्पशक्ति को बल मिलेगा.पेशेवर लेनदेन में गति आएगी.कार्य योजनाएं सफल होंगी.वाणि्िज्यक मौके भुनाएंगे.
धन संपत्ति- हितलाभ ऊंचा बना रहेगा.पैतृक कार्य संवरेंगे.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.साहस से काम लेंगे.लक्ष्यों को पूरा करेंगे.विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी.संपत्ति के विषयों में रुचि बढ़ेगी.
प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में सहजता बनाए रहेंगे.मित्रों का ध्यान रखेंगे.सहयोग की भावना रखेंगे.प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे.करीबी सहयोगी होंगे.प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.आपसी तालमेल बढ़ेगा.संबंध सुखकर रहेंगे.व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा.सभी का भरोसा जीतेंगे.सुखद पल साझा करेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- सहभागिता व संतुलन बनाए रखेंगे.सुख सौख्य बढ़ेगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.मनोबल बढ़ा रहेगा.व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ अंक : 5 6 7
शुभ रंग : ओपल कलर
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.वादा पूरा करें.