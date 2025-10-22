आज 22 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: गोवर्धन पूजा के दिन वृषभ राशि वाले खर्च पर रखेंगे नियंत्रण, न करें ये एक गलती

वृष - कार्य व्यापार में मित्रों का साथ बना रहेगा. बाहरी पर अधिक भरोसा करने से बचेंगे. समय साधारण प्रभाव का बना हुआ है. धूर्तों से सतर्कता बनाए रखें. जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. सूझबूझ व आपसी सहयोग से आगे बढ़ें. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करें. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. चर्चा में सजगता बनाए रहें. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतरता बनाए रहें. अतिउत्साह से बचें. कार्य प्रबंधन संवारें. अधिकारी का भरोसा जीतें. कर्मठता पर जोर बढ़ाएं. कार्यगति साधारण रहेगी.

धन संपत्ति- धोखेबाज की बातों में आने से बचें. लेनदेन में सावधान रहें. सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही से नुकसान की आशंका है. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में धैर्य दिखाएं. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल बचें. विनम्रता व सहजता बढ़ाएं. बहकावे में नहीं आएं. अहंकार से बचें. अनजानों से दूरी रखें. रिश्तों में संवेदनशील रहें. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. बात कहने वक्त का इंतजार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बनाए रखें. सजगता से कार्य करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 4 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर कलर

आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. तर्कशील रहें.

---- समाप्त ----