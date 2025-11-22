आज 22 नवंबर 2025 वृष राशिफल: जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, ठगों से सजग रहें

वृष - कारोबार का स्तर बेहतर बना रहेगा. साझा कार्यों को तेजी बनी रहेगी. निजी संबंधों को संवारेंगे. योजनाएं सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. धैर्य विश्वास से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता आएगी. सामूहिक कार्यों में बेहतर करेंगे. भूमि भवन के विषयों में गति आएगी. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. विपक्ष को अवसर नहीं देंगे. लापरवाही से बचेंगे. फोकस रखेंगे. जोखिम के कार्यों को टालेंगे.
नौकरी व्यवसाय- सबको साथ लेकर चलेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पेशेवर विषयों में अनुशासन रखेंगे. अनुभवियों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. उद्योग उत्पादन से जुड़े कार्यों सहज रहेंगे.
धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत बेहतर बना हेगा. संग्रह संरक्षण पर जोर देंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. ठगों से सजग रहें. विभिन्न कार्यों में विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रहेगी.
प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सुखकर बने रहेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. करीबीजन से मन की बात कह पाएंगे. संबंध घनिष्ठ होंगे. दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता से काम लें. कार्यक्षमता का विकास होगा. सभी का सहयोग समर्थन जुटाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. बड़ा सोचें.
शुभ अंक: 4 6 और 8
शुभ रंग: सिल्वर
आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. अनुशासन रखें.