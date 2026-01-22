scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 22 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंध होंगे मजबूत, लेनदेन में सकारात्मक परिणाम बनेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 January 2026, Taurus Horoscope Today: पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - पैतृक पक्ष मजबूत बना रहेगा. पेशेवर सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रशासन से संबंधी कार्यों में गति बनाए रखेंगे. सबके प्रति सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. समय प्रबंधन बेहतर होगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में विभिन्न उपलब्धियां बढ़ेंगी. कार्ययोजनाएं साधने में सफल रहेंगे. अधिकारीगण सहयोगी होंगे. वाणि्िज्यक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ेगा. लेनदेन में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. संकल्पशक्ति को बल मिलेगा. वरिष्ठों का साथ सहयोग बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

लेन-देन के मामलां में बेहतर रहेंगे, निर्णय क्षमता बढ़ेगी
पढ़ाई लिखाई से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे, जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें
Taurus daily horoscope daily worries end and fortune improves.
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
मंगलवार के दिन वृषभ राशि वालों के प्रेम स्नेह के मामले होंगे मजबूत, अवसरों का लाभ उठाएंगे
आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, धन लाभ का योग है

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में संकोच बना रहेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखद बनेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. प्रिय विश्वसनीय रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसंतुलन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

Advertisement

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement