आज 21 सितंबर 2025 वृष राशिफल: आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, सूर्य ग्रहण के दौरान नियमों का करें पालन

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 September 2025, Taurus Horoscope Today: कामकाजी सक्रियता दिखाएं.पेशेवर वार्ता में स्पष्ट रहें.लाभ बढ़त पर रहेगा.निजी विषयों में रुचि रहेगी.घर में उर्जा उत्साह बनाए रखेंगे.

वृष - घर परिवार में अपनों के साथ सुख साझा करने का भाव रहेगा.आर्थिक कार्या को आगे बढ़ाएंगे.करीबियों के व्ययवहार के प्रति सहनशील रहें.करियर व्यापार में अपेक्षित सफलता पाएंगे.प्रबंधन के कार्य में सहजता बनाए रखेंगे.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.सीख सलाह पर ध्यान दें.स्वार्थ का त्याग करें.कामकाजी सक्रियता दिखाएं.पेशेवर वार्ता में स्पष्ट रहें.लाभ बढ़त पर रहेगा.निजी विषयों में रुचि रहेगी.घर में उर्जा उत्साह बनाए रखेंगे.सुविधाओं को बढ़ावा देंगे.

नौकरी व्यवसाय- शासन प्रबंधन के प्रयासों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे.करियर व्यापार में तेजी रखेंगे.कार्य व्यापार में व्यवस्थित रहेंगे.बड़ी सोच बनाए रखें.पेशेवरों से बनाकर चलेंगे.कारोबारी साथियों का सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- उच्चाधिकारियों से भेंट मुलाकात होगी.सत्ता से संबंधी विषयों पर ध्यान देंगे.भवन वाहन के मामले बनेंगे.जिद अहंकार से बचेंगे.भौतिक वस्तुओं में रुचि लेंगे.आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा.नियमों का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सहज व संतुलित बनाए रखेंगे.रिश्तों में मतभेद से बचें.बड़ों की बात ध्यान से सुनें.अपनों को सरप्राइज कर सकते हैं.वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.जिम्मेदारों से भेंट होगीं.सबका सम्मान बनाए.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.घर परिवार पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे.मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : बरगंडी रेड

आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.बहस से बचें.

---- समाप्त ----
