आज 21 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: नौकरीपेशा अच्छा करेंगे, करियर व्यापार के मामले बनेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 October 2025, Taurus Horoscope Today: उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे.

वृष - कामकाज में सहयोगियों को जोड़े रखेंगे. करियर कारोबार में अपेक्षित परिणाम बने रहेंगे. परिश्रम से रास्ते बनाएंगे. आर्थिक मामलों में सक्रिय रहेंगे. पेशेवर मामलों में गति रहेगी. सफलता का प्रतिशत मेहनत पर निर्भर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें. अतिउत्साह न दिखाएं. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. आय-व्यय ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी सबको साधकर चलेंगे. जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. तथ्यों पर भरोसा बनाए रखें. सहज बने रहें. कौशल संवारें. अतार्किक बातों में न आएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. करियर व्यापार के मामले बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक योजनाएं सक्रियता से आगे बढ़ेंगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खर्च निवेश पर अंकुश रखें.  योजना के अनुसार चलें. ठगों व धूर्तां से दूरी बनाएं. आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत् रहेगी. नियम बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता बल पाएगी. प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से सजगता बनाए रहेंगे. प्रेम संबंधों में सहजता बढ़ेगी. अंकुश बनाए रखेंगे. भेंट वार्ता में दिखावे से बचेगें. आत्मानियंत्रण बढ़ाएंगे. करीबियों का ख्याल रखें. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बनी रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल पर जोर देंगे. जोखिम न लें. सावधान बने रहें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 3 4 6 और 9
शुभ रंग : मरून
आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें. तर्क रखें.

