आज 21 जनवरी 2026 वृष राशिफल: लेन-देन के मामलां में बेहतर रहेंगे, निर्णय क्षमता बढ़ेगी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 January 2026, Taurus Horoscope Today: वित्तीय वार्ताओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के मामलां में बेहतर रहेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी.

वृष- कामकाज में अनुकूल रहेगा. व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न बना रहेगा. सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधियों में हताशा रहेगी. पेशेवर विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रबंधकीय योजनाओं में सफल रहेंगे. विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित अवसर बने रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय वार्ताओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के मामलां में बेहतर रहेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. मैत्री की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. तुरत प्रतिक्रिया देने से बचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता हितकर रहेगी. प्रभाव बनाए रखेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 3 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. ध्यान तप साधना बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
