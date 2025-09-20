scorecardresearch
 

आज 20 सितंबर 2025 वृष राशिफल: निजता पर बल बनाए रखें, गरिमा गोपनीयता बढ़ाएं

Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 September 2025, Taurus Horoscope Today: आस्था विश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता रखें. निजता पर बल बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएं. पारिवारिक विषयों में रुझान रहेगा.

वृष - पारिवारिक पक्ष पर ध्यान बढ़ाएंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. चर्चा में स्वार्थ संकीर्णता की भावना से बचें. पैतृक मामलों में दखल बढ़ा सकते हैं. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक साधनों में वृद्धि होगी. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आस्था विश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता रखें. निजता पर बल बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएं. पारिवारिक विषयों में रुझान रहेगा. संपर्क का लाभ मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर पूर्ववत् बना रहेगा. कार्यव्यापार सहज रहेगा. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. चर्चा संवाद में तर्कशीलता बनाए रखेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ा रहेगा. लाभ पर फोकस रखेंगे. वाणिज्यिक मामले संवरेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक उत्कर्ष को बनाए रखेंगे. योग्यजनों को शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. आर्थिक विषयों में हड़बड़ी से बचेंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. लक्ष्यों को जल्दी पूरा करने की सोच रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विवेक विनम्रता व धैर्य बनाए रखेंगे. स्वजनों से प्रेम व्यवहार बढ़ाएंगे. भेंट मुलाकात में सहजता बढ़ाएंगे. भावनात्मक संबंध मजबूत बनाने पर जोर देंगे. भावावेश से बचेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. सामंजस्य से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत विषयों रुचि बनाए रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. वादविवाद टालें. सक्रियता बढ़ाएं. नियमित जांच बनाए रखें. खानपान में सुधार लाएं.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. विनम्र बनें.

