scorecardresearch
 

Feedback

आज 19 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: प्रबंधन के कार्योंं से जुड़ेंगे, लक्ष्य पर फोकस रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 October 2025, Taurus Horoscope Today: परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. अपनों के साथ समय बिताने की सोच होगी. प्रबंधन के कार्योंं से जुड़ेंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - महत्वपूर्ण योजनाएं गति लेंगी. विभिन्न मामले तेज गति से आगे बढ़ेंगे. अपनों से तालमेल संवारने की कोशिश बनाए रखेंगे. वाणिज्य व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ा होगा. ध्यान प्राणायाम और योग अपनाएंगे. रहन सहन को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. शि़क्षण प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियां में आगे रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. अपनों के साथ समय बिताने की सोच होगी. प्रबंधन के कार्योंं से जुड़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार के मामले बढ़त पर रहेंगे. पैतृक कार्योंं में धैर्य दिखाएंगे. वाणिज्य व्यवसाय में अवसर बनेंगे. प्रबंधन पर जोर रखें. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. कार्यव्यवस्था पर जोर बढ़ाए रखेंगे.

धन संपत्ति- बचत व संग्रह पर जोर बना रहेगा. हिसाब के पक्के बने रहेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. समकक्ष सहयोग देंगे. वरिष्ठों से सहयोग बना रहेगा. आर्थिक कार्योंं पर फोकस रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

वृष: किसी से मतभेद हो सकता है, उधार लेन-देन से बचना होगा 
धनतेरस पर वृषभ राशि वाले बिजनेस डील में होंगे सफल, परिजनों से प्रभावित रहेंगे 
वृषभ: शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ काम की योजना बनेगी 
व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा 
भाग्य का साथ मिलेगा, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. परिजनों की भावनाओं का आदर करेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. मन की बात कहने में सूझबूझ दिखाएंगे. निजी संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. भ्रमण मनोरंजन क अवसर बढ़ेंगे. घर परिवार पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मिठास बनाए रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. दबाव में नहीं आएंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. खानपान आकर्षक बना रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 और 6
शुभ रंग : श्वेत
आज का उपाय : ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सौरमंडल के स्वामी सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें. पहल करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement