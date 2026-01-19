scorecardresearch
 
आज 19 जनवरी 2026 वृष राशिफल: कारोबारी विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे, लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 January 2026, Taurus Horoscope Today: वित्तीय लाभ में बेहतर बने रहेंगे. कारोबारी विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. नीति नियम रखेंगे. योजनाएं संवरेंगी.

वृष - भाग्य से जुड़े मामलों में शुभता बढ़ेगी. मित्र व करीबी साथ देंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. विनम्र व्यवहार से सबका मन जीतेंगे. धर्म और आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- सूझबूझ से काम लेंगे. पेशेवर लाभ और विस्तार पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. व्यापार व्यवसाय बेहतर रहेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ में बेहतर बने रहेंगे. कारोबारी विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. नीति नियम रखेंगे. योजनाएं संवरेंगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. घर में अनुकूलन बना रहेगा. प्रिय की खुशी बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. आसपास सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और आस्था बढ़ेगी. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. जनकार्य करें. दान धर्म बढ़ाएं.

