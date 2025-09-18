आज 18 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वालों की वित्तीय स्थिति सुधार पर रहेगी, ये है आपका लकी रंग

वृष - वाणिज्यिक यात्रा की संभावना बढ़ेगी. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. सभी से सहज व्यवहार बनाए रखेंगे. साहसिक प्रयासों को गति देंगे. पहल व पराक्रम से उचित परिणाम साधेंगे. करीबी सकारात्मकता बढ़ाएंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ प्राप्त होगा. तेजी एवं नेतृत्व का भाव बनाए रखेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सामाजिक मामलों पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान देंगे. व्यर्थ चर्चाओं व ढिलाई से बचेंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.

धन - वित्तीय स्थिति सुधार पर रहेगी. कार्यों में सहकार को बढ़ावा देंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्यविस्तार उम्मीद के अनुरूप होगा. विविध मामले लंबित न रखें.

प्रेम मैत्री- भाईचारा बढ़ाने पर जोर होगा. बंधुबांधवों से नजदीकी बढ़ेगी. स्वजनों से भेंटवार्ता असरदार रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद के प्रयासों में गति आएगी. भव्यता बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. कथा-प्रवचन सुनें.

---- समाप्त ----