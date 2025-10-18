आज 18 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: धनतेरस पर वृषभ राशि वाले बिजनेस डील में होंगे सफल, परिजनों से प्रभावित रहेंगे

वृष - प्रबंधकीय प्रयास बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर कार्ययोजनाओं को गति देंगे. चर्चा संवाद में सफल होंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. परिजनों से सुलह सलाह सामंजस्य बनाए रहेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में उतावलापन न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. पेशेवर मामलों में तेजी आएगी. प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. अतिउत्साह में आने से बचें. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढे़गी. विभिन्न प्रयासों में सक्रियता रहेगी.

धन संपत्ति - पेशेवर स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. करियर कारोबार में भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे. संकीर्णता का त्याग करें. भवन एवं वाहन संबंधी मामलों में पहल बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी को बढ़ाने पर जोर होगा. सबका ख्याल बनाए रखेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. दिखावे व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे. त्याग की भावना रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन-सहन आकर्षक व बेहतर रहेगा. भेदभाव से बचें. हर्ष आनंद पर जोर बना रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर कलर

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सामंजस्यता रखें.

