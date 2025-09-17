आज 17 सितंबर 2025 वृष राशिफल: बुधवार के दिन वृषभ राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, दिन बीतेगा अच्छा

वृष - सब की खुशी में शामिल होने एवं अन्य के लिए अच्छा करने का भाव बना रहेगा. सामाजिक कार्यों से लगाव रखेंगे. कार्य व्यापार अपेक्षित रहेगा. चर्चा संवाद में बेहतर प्रभावी रखेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक यात्राएं संभव हैं.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. करियर व्यवसाय में तेजी पर जोर रखेंगे. नवीन प्रयासों में सफल होंगे. सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. अनुबंधों में पहल पराक्रम रखेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. लाभ प्रतिशत बेहतर होगा. कार्यविस्तार के प्रयास बनेंगे. करियर में उन्नति होगी. वित्तीय स्थिति बेहतर बनाए रहेंगे. लाभ विस्तार पर बल रहेगा. हितवृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर चलेंगे. सभी से उचित व्यवहार बनाए रखेंगे. बंधुओं से करीबी बनाए रखेंगे. घर का वातावरण सुखमय रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्यबनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. अतिथि आगमन होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. साहस बढ़ाएं.

