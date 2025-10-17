आज 17 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा

वृष - अनुभवियों से सलाह लेंगे. विनय विवेक से काम निकालेंगे. साथी समकक्षों की उपेक्षा न करें. रिश्तों में संतुलन रखेंगे. अड़चनों का सूझबूझ से हल निकालेंगे. भेंट संवाद में सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ें. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों की सुनें. प्रबंधन के प्रयास बनाए रहेंगे. सूझबूझ से उचित जगह बनाएंगे. लक्ष्य की ओर फोकस रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में बेहतर कर दिखाने का दबाव रहेगा. सहजता व सहकार से आगे बढेंगे. जिम्मेदारों का साथ रहेगा. वरिष्ठों का सानिध्य रखेंगे. कामकाजी में रुटीन संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार आएगा.

धन संपत्ति- भूमि व भव की खरीदी में रुचि लेंगे. वित्तीय विषयों पर फोकस बढ़ाएं. नियम कानून बनाए रखें. अनुभव का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण अभिलाषा को बल मिलेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ जिद और अंहकार न दिखाएं. परिवार में सामंजस्यता बनाए रखें. धैर्य और बड़प्पन बनाए रखें. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. संबंधियों को समय देंगे. मित्र सहयोग रखेंगे. संबंधों में उतावलापन न दिखाएं. भेंटवार्ता में पहल से बचें. प्रिय की भावना का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावुकता पर अंकुश रखें. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. मितभाषी रहें. अतार्किक बहस से बचें. उपलब्धियां पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठे का भोग लगाएं. स्वार्थ त्यागें.

---- समाप्त ----