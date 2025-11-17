scorecardresearch
 

आज 17 नवंबर 2025 वृष राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 November 2025, Taurus Horoscope Today: कामों को तेजी से पूरे करेंगे. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे. जोश और सक्रियता रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्पर्धा में रुचि रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह बढ़ेगा.

वृष- व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. मित्र संबंध बल पाएंगे. आधुनिक प्रयासों को बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. ल़़़़क्ष्यों पर फोकस रहेगा. सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे. वचन निभाएंगे. आर्थिक लेनदेन में सतर्कता रखें. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. अध्ययन अध्यापन में मन लगेगा. बड़ों की सुनेंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- नवीन सोच एवं आधुनिक कार्यों को बढ़ाएंगे. सफल लोगों से जुड़ाव रखेंगे. विविध विषयों में नवाचार बढ़ाएंगे. पेशेवर मामलों में विनय विवेक रखेंगे. सूझबूझ व सामंजस्य से काम लेंगे.

धन संपत्ति- वरिष्ठों से भेंट मुलाकात होगी. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बने रहेंगे. आर्थिक लाभ के नए स्त्रोत विकसित होंगे. वित्तीय कार्यों में उत्साह बढ़ाएंगे. कामकाजी चर्चाओं में भाग लेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के संबंधों को सबसे अधिक महत्व देंगे. दोस्ती पर जोर देंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. मेलजोल में सहज रहेंगे. भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदशील रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्मरणीय पलों की रचना होगी.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आज्ञा अनुपालन बनाए रखें.

