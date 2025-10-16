scorecardresearch
 

आज 16 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले कामकाज में रहेंगे बेहतर, कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 October 2025, Taurus Horoscope Today: सहजता से आगे बढ़ते रहें. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बनाए रखेंगे. लाभ का स्तर संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में अतिभावुकता से बचें.

taurus horoscope
वृष - व्यक्तिगत कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. घर की साज सज्जा पर बल रहेगा. अन्य के मामलों में दखल देने से बचें. अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता दिखाएंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. विनय विवेक से काम लें. कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. रुटीन संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बनाए रखेंगे. लाभ का स्तर संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में अतिभावुकता से बचें.

धन संपत्ति- मूल्यवान वस्तु व वाहन खरीद सकते हैं. नियम कानून पर जोर देंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. चतुराई से कार्य करेंगे. भौतिक वर्र्स्तुैैओं की प्राप्ति संभव है. जिम्मेदारों की सुनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में धैर्य दिखाएगे. रिश्तों में उतावली से बचें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विवाद की स्थिति से टालें. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा.

शुभ अंक: 6 7 8  

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. बड़बोली से बचें.

