scorecardresearch
 

Feedback

आज 16 नवंबर 2025 वृष राशिफल: अनुभवियों से सलाह लेंगे, साख सम्मान बनाए रखेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 November 2025, Taurus Horoscope Today: बड़ों की सलाह बनाए रखें. व्यवस्थित व अनुशासित रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. आर्थिक लाभ संवरेगा.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - महत्वपूर्ण कार्योंं में पहल का भाव रहेगा. कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे. मित्रों व परिचितों के साथ सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रियजनों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. अनुकूलन और उत्साह बना रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. बड़ों की सलाह बनाए रखें. व्यवस्थित व अनुशासित रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. आर्थिक लाभ संवरेगा. सहनशीलता विनम्रता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. लाभ संवारने में सफल रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. साहस से काम कलेंगे. सहकारी प्रयासों में रुचि बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे. चहुंओर सफलता प्राप्त होगी. बचत उम्मीद से बेहतर बनी रहेगी. वित्तीय मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वालों की आधुनिक विषयों में तेजी रहेगी, प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे 
वृषभ: आपके खर्चे बढ़ेंगे, व्यापार में नुकसान हो सकता है 
वृषभ राशि वालों के मन के मामले संवार पर रहेंगे, कामकाज अच्छा रहेगा 
वृषभ: धन लाभ का योग है, करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके काम के अच्छे नतीजे मिलेंगे 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों मेंं मनोबल बढ़ेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. मित्रों और साथियों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. मन की बात साझा कर पाएंगे. विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. निजी मामलों में संवदेनशील रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे. अपनों को सरप्राइज देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. आज्ञाकारिता रखेंगे. उत्साह और मनोबल बना रहेगा. सतर्कता बनाए रहेंगे. ऊर्जावान रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : श्वेत
आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़प्पन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement