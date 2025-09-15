scorecardresearch
 

आज 15 सितंबर 2025 वृष राशिफल: पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे, बड़प्पन का भाव बढ़ेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 September 2025, Taurus Horoscope Today: सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. भव्यता पर जोर बनाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आस्था बल पाएगी.

taurus horoscope
वृष - भेंटवार्ता में अपनी बात प्रभावी ढंग से कहेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. विविध विषयों पर आपसी सहमति होने की संभावना बढ़ेगी. रहन सहन में साज संवार बनाए रहेंगे. अनुकूलन का स्तर बढ़ा रहेगा. पारिवारिक मामलों में सुख संवरेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. भव्यता पर जोर बनाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आस्था बल पाएगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्यों को उचित दिशा देने मे सफल होंगे. अवसरों को भुनाएंगे. अपनों की मदद से बेहतर परिणाम बनेंगे. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. बड़प्पन का भाव बढ़ेगा.

धन संपत्ति- बैंकिंग कार्यों को प्राथमिकता में रखेंगे. आर्थिक संग्रह पर फोकस होगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रबंधन सहयोगी होगा. अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधियों से सुखद भेंट होगी. रिश्ते अनुकूलता बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सौंदर्यबोध बढे़गा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सब प्रभावित हांगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परिवा के लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार विनम्र रहेगा. वाणी में मधुरता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन वादा बनाए रखें.

